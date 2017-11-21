Телеведущий Чарли Роуз отстранен от работы из-за обвинений в домогательствах

Нью-Йорк, 21 ноября. Американская телекомпания CBS отстранила от эфира ведущего Чарли Роуза из-за обвинений в домогательствах.

«Чарли Роуз был немедленно отстранен, в то время как мы изучаем ситуацию. Эти обвинения чрезвычайно тревожны, и мы воспринимаем их очень серьезно», — сообщила пресс-служба телеканала.

Сам 75-летний телеведущий принес извинения за неподобающее поведение, добавив, что не верит в то, что все обвинения являются правдивыми.

Ранее в газете «The Washington Post» появился материал, в котором говорилось, что несколько женщин обвинили Роуза в сексуальных домогательствах.

Ранее RT на русском сообщало, что членам палаты представителей конгресса США придётся пройти обязательный тренинг по борьбе с сексуальными домогательствами.