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Телеведущий Чарли Роуз отстранен от работы из-за обвинений в домогательствах
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    Телеведущий Чарли Роуз отстранен от работы из-за обвинений в домогательствах

    5:12  21 Ноября 2017
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    Телеведущий Чарли Роуз отстранен от работы из-за обвинений в домогательствах

    Нью-Йорк, 21 ноября. Американская телекомпания CBS отстранила от эфира ведущего Чарли Роуза из-за обвинений в домогательствах.

    «Чарли Роуз был немедленно отстранен, в то время как мы изучаем ситуацию. Эти обвинения чрезвычайно тревожны, и мы воспринимаем их очень серьезно», — сообщила пресс-служба телеканала.

    Сам 75-летний телеведущий принес извинения за неподобающее поведение, добавив, что не верит в то, что все обвинения являются правдивыми.

    Ранее в газете «The Washington Post» появился материал, в котором говорилось, что несколько женщин обвинили Роуза в сексуальных домогательствах.

    Ранее RT на русском сообщало, что членам палаты представителей конгресса США придётся пройти обязательный тренинг по борьбе с сексуальными домогательствами.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сексуальные домогательства #чарли роуз
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