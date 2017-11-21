ВМС Аргентины: зафиксированный шум не связан с пропавшей подлодкой

Буэнос-Айрес, 21 ноября. Зафиксированный в районе вероятного нахождения пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан» звук, не относится к пропавшему судну.

Как передают «Известия», об этом журналистам заявил представитель ВМС Аргентины, уточнив, что военно-морские силы страны внимательным образом изучают записанные звуки.

Шумы были зафиксированы между двумя судами, которые занимаются поиском субмарины, примерно в 360 километрах от берега на подводном склоне, местоположение которого совпадает с предполагаемым маршрутом подводной лодки.

Напомним, что подлодка «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 человека, последний раз выходила на связь 15 ноября.