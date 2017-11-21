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Неизвестные застрелили главу муниципалитета на востоке Мексики
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    Неизвестные застрелили главу муниципалитета на востоке Мексики

    4:52  21 Ноября 2017
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    Неизвестные застрелили главу муниципалитета на востоке Мексики

    Мехико, 21 ноября. Неизвестные преступники застрелили избранного главу администрации муниципалитета Идальготитлан в штате Веракрус на востоке Мексики.

    Сообщается, что Сантана Крус Баэна был убит неподалеку от собственного дома. Кроме того, в перестрелке погибли и трое его телохранителей.

    По словам свидетелей случившегося, нападавшие были одеты в военную форму и имели при себе длинноствольное огнестрельное оружие.

    Ранее RT на русском сообщало, что шесть человек были убиты в результате стрельбы, которая произошла в баре мексиканского города Тепик. о имеющимся данным, стрельбу устроила группа неизвестных.

    Автор: Ирина Новикова
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    #убийство #мексика #муниципалитеты
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