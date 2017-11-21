Неизвестные застрелили главу муниципалитета на востоке Мексики

Мехико, 21 ноября. Неизвестные преступники застрелили избранного главу администрации муниципалитета Идальготитлан в штате Веракрус на востоке Мексики.

Сообщается, что Сантана Крус Баэна был убит неподалеку от собственного дома. Кроме того, в перестрелке погибли и трое его телохранителей.

По словам свидетелей случившегося, нападавшие были одеты в военную форму и имели при себе длинноствольное огнестрельное оружие.

Ранее RT на русском сообщало, что шесть человек были убиты в результате стрельбы, которая произошла в баре мексиканского города Тепик. о имеющимся данным, стрельбу устроила группа неизвестных.