Порошенко пообещал украинцам безвизовый режим еще с несколькими странами

Киев, 21 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшие месяцы будут подписаны соглашения об установлении безвизового режима еще с несколькими странами.

«В течение двух-трех месяцев у нас будет еще несколько стран, очень важных для Украины», — сказал украинский глава, при этом не уточнив, какие именно государства отменять визы для украинских граждан.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев работает над безвизовым режимом с Кувейтом и Катаром.

Ранее RT на русском сообщало, что Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о безвизовом режиме.