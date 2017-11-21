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Общество
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Украина
Порошенко пообещал украинцам безвизовый режим еще с несколькими странами
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    Порошенко пообещал украинцам безвизовый режим еще с несколькими странами

    4:33  21 Ноября 2017
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    Порошенко пообещал украинцам безвизовый режим еще с несколькими странами

    Киев, 21 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшие месяцы будут подписаны соглашения об установлении безвизового режима еще с несколькими странами.

    «В течение двух-трех месяцев у нас будет еще несколько стран, очень важных для Украины», — сказал украинский глава, при этом не уточнив, какие именно государства отменять визы для украинских граждан.Порошенко пообещал украинцам безвизовый режим еще с несколькими странами

    Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев работает над безвизовым режимом с Кувейтом и Катаром.

    Ранее RT на русском сообщало, что Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о безвизовом режиме. 

    Автор: Ирина Новикова
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    #петр порошенко #украина #безвизовый режим
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