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Евросоюз обязал Польшу платить по €100 тыс. в день за вырубку Беловежской Пущи
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    Евросоюз обязал Польшу платить по €100 тыс. в день за вырубку Беловежской Пущи

    4:17  21 Ноября 2017
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    Евросоюз обязал Польшу платить по €100 тыс. в день за вырубку Беловежской Пущи

    Брюссель, 21 ноября. Суд Европейского союза обязал власти Польши выплачивать штраф в размере 100 тысяч евро ежедневно до тех пор, пока польская сторона не прекратит вырубку Беловежской пущи.

    Сообщается, что согласно решению суда, Варшава должна немедленно прекратить активное лесопользование в Беловежской пуще. Отмечается, что исключением из правила может стать только необходимость обеспечения общественной безопасности.

    При этом, польские власти заявили, что вырубке в Беловежской пуще подлежат около 1,3 млн деревьев, зараженных короедом-типографом.

    Напомним, что 28 июля Суд Евросоюза, рассмотревший иск Еврокомиссии к польскому правительству, уже постановил немедленно прекратить вырубку деревьев.

    Ранее RT на русском сообщало, что комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО во время заседания в Кракове потребовал прекратить вырубку деревьев в заповеднике Беловежская пуща и принять миссию экспертов.

    Автор: Ирина Новикова
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    #евросоюз #польша #беловежская пуща
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