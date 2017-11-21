Евросоюз обязал Польшу платить по €100 тыс. в день за вырубку Беловежской Пущи

Брюссель, 21 ноября. Суд Европейского союза обязал власти Польши выплачивать штраф в размере 100 тысяч евро ежедневно до тех пор, пока польская сторона не прекратит вырубку Беловежской пущи.

Сообщается, что согласно решению суда, Варшава должна немедленно прекратить активное лесопользование в Беловежской пуще. Отмечается, что исключением из правила может стать только необходимость обеспечения общественной безопасности.

При этом, польские власти заявили, что вырубке в Беловежской пуще подлежат около 1,3 млн деревьев, зараженных короедом-типографом.

Напомним, что 28 июля Суд Евросоюза, рассмотревший иск Еврокомиссии к польскому правительству, уже постановил немедленно прекратить вырубку деревьев.

Ранее RT на русском сообщало, что комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО во время заседания в Кракове потребовал прекратить вырубку деревьев в заповеднике Беловежская пуща и принять миссию экспертов.