Сирия: женщины-снайперы САА стали страшной угрозой для террористов

Дамаск, 21 ноября. Женские батальоны сирийской армии стали грозной силой в борьбе с боевиками террористических группировок.

Сообщается, что первые женские роты в составе правительственных войск появились в 2013 году. Тогда мобилизация носила добровольный характер.

В настоящее время отряды женщин насчитывают около 2 тысяч человек. Отмечается, что боевики как огня боятся быть убитым одной из сирийских девушек, так как согласно их поверьям, они не попадут в рай, если примут смерть от рук женщин.

Добавим, что за годы вооруженного конфликта от пуль сирийских женщин-снайперов и пулеметчиц сгинуло более трех тысяч боевиков.