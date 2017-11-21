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Новости Сирии
Сирия: женщины-снайперы САА стали страшной угрозой для террористов
Новости Сирии
Сирия: женщины-снайперы САА стали страшной угрозой для террористов
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    Сирия: женщины-снайперы САА стали страшной угрозой для террористов

    3:54  21 Ноября 2017
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    Сирия: женщины-снайперы САА стали страшной угрозой для террористов

    Дамаск, 21 ноября. Женские батальоны сирийской армии стали грозной силой в борьбе с боевиками террористических группировок.

    Сообщается, что первые женские роты в составе правительственных войск появились в 2013 году. Тогда мобилизация носила добровольный характер.

    В настоящее время отряды женщин насчитывают около 2 тысяч человек. Отмечается, что боевики как огня боятся быть убитым одной из сирийских девушек, так как согласно их поверьям, они не попадут в рай, если примут смерть от рук женщин.Сирия: женщины-снайперы САА стали страшной угрозой для террористов

    Добавим, что за годы вооруженного конфликта от пуль сирийских женщин-снайперов и пулеметчиц сгинуло более трех тысяч боевиков.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #женщины #снайпер
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