Сирия: только группировка «Джебхат ан-Нусра» отказывается складывать оружие

Дамаск, 21 ноября. Источники в российских дипломатических кругах сообщили, что в Сирии только террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) не намерена складывать оружие.

«Джебхат ан-Нусра» — это единственная организация, которая никогда не согласится ни на какое мирное урегулирование сирийского конфликта и любые связанные с этим процессом инициативы. К слову, именно поэтому эту группировку защищают и поддерживают США, — пояснил источник.

Отмечается, что данная ситуация приводит к разногласиям среди боевиков что провоцирует масштабные вооруженные столкновения на севере Сирии.

Так, в материале газеты «Известия» говорится, что в настоящее время в провинции Алеппо проходят ожесточенные бои между «Джебхат ан-Нусрой»1 и «Нуреддин аз-Зенки», которые ранее были союзниками.

Ранее Газета.ру сообщала, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и ИГ1 (запрещены в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.