Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: женщины-снайперы САА стали страшной угрозой для террористов
Новости Сирии
Сирия: только группировка «Джебхат ан-Нусра» отказывается складывать оружие
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: только группировка «Джебхат ан-Нусра» отказывается складывать оружие

    3:30  21 Ноября 2017
    60

    Сирия: только группировка «Джебхат ан-Нусра» отказывается складывать оружие

    Дамаск, 21 ноября. Источники в российских дипломатических кругах сообщили, что в Сирии только террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) не намерена складывать оружие.

    «Джебхат ан-Нусра» — это единственная организация, которая никогда не согласится ни на какое мирное урегулирование сирийского конфликта и любые связанные с этим процессом инициативы. К слову, именно поэтому эту группировку защищают и поддерживают США, — пояснил источник.

    Отмечается, что данная ситуация приводит к разногласиям среди боевиков что провоцирует масштабные вооруженные столкновения на севере Сирии.

    Так, в материале газеты «Известия» говорится, что в настоящее время в провинции Алеппо проходят ожесточенные бои между «Джебхат ан-Нусрой»1 и «Нуреддин аз-Зенки», которые ранее были союзниками. 

    Ранее Газета.ру сообщала, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и ИГ1 (запрещены в РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #дамаск #джебхат ан-нусра
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть