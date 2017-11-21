США заблокировали заявление России в СБ ООН по обстрелу посольства РФ в Дамаске

Нью-Йорк, 21 ноября. Предложенное Россией заявление в СБ ООН в связи с обстрелом дипмиссии РФ в Дамаске было заблокировано США. Об этом сообщает пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Ранее министерство иностранных дел России сообщило, что террористы обстреляли посольство России в Дамаске. Обошлось без жертв, однако здание дипмиссии было повреждено.

«Предложенный Россией проект заявления для прессы Совета Безопасности ООН, осуждавший атаку террористов на здание российского посольства в Дамаске 20 ноября, был вновь заблокирован американской делегацией», – приводит слова Стржижовского РИА Новости.

По его словам, это не первый случай, когда руководство коалиции демонстрирует двойные стандарты в отношении терактов против дипломатических учреждений.