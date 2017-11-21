Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: женщины-снайперы САА стали страшной угрозой для террористов
Происшествия
В Сети опубликовано видео автомобиля, застрявшего на льду в Благовещенске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Сети опубликовано видео автомобиля, застрявшего на льду в Благовещенске

    3:05  21 Ноября 2017
    68

    В Сети опубликовано видео автомобиля, застрявшего на льду в Благовещенске

    Благовещенск, 21 ноября. Свидетельница инцидента, произошедшего в Благовещенске в воскресенье, опубликовала в интернете видеозапись, на которой видно автомобиль, застрявший на льду замерзшей реки Зея.

    Инцидент произошел неподалеку от автомобильного моста через реку Зея.

    Сообщается, что причиной происшествия стало желание водителя сократить путь. При этом он не рассчитал толщину льда на замерзшей реке и провалился колесами под воду.

    Отмечается, что в этот момент в салоне внедорожника находился только сам водитель. Он принял решение самостоятельно извлечь застрявшую машину и не обращался в спасательную службу.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #благовещенск #зея
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть