В Сети опубликовано видео автомобиля, застрявшего на льду в Благовещенске

Благовещенск, 21 ноября. Свидетельница инцидента, произошедшего в Благовещенске в воскресенье, опубликовала в интернете видеозапись, на которой видно автомобиль, застрявший на льду замерзшей реки Зея.

Инцидент произошел неподалеку от автомобильного моста через реку Зея.

Сообщается, что причиной происшествия стало желание водителя сократить путь. При этом он не рассчитал толщину льда на замерзшей реке и провалился колесами под воду.

Отмечается, что в этот момент в салоне внедорожника находился только сам водитель. Он принял решение самостоятельно извлечь застрявшую машину и не обращался в спасательную службу.