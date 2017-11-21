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Сирия: США помогли 150 террористам бежать из Абу-Кемаля
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    Сирия: США помогли 150 террористам бежать из Абу-Кемаля

    2:35  21 Ноября 2017
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    Сирия: США помогли 150 террористам бежать из Абу-Кемаля

    Дамаск, 21 ноября. Не менее 150 боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) бежали из города Абу-Кемаль. Помощь в этом им оказались американские военные, сообщают сирийские СМИ.

    Бежавшие из города террористы свободно перебрались на восточный берег реки Евфрат, где находится территория, удерживаемая «Сирийскими демократическими силами», подконтрольными США. Среди бежавших из города есть один из высокопоставленных руководителей ИГ – Абу Хасан аль-Ираки.

    Американские военные, несмотря на все запросы со стороны своих сирийских коллег, отказались атаковать исламистов, сославшись на принципы Женевской конвенции.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #сирия #иг #абу-кемаль
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