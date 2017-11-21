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Сирия: ВКС РФ и правительственные войска наступают на северо-востоке Хамы
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    Сирия: ВКС РФ и правительственные войска наступают на северо-востоке Хамы

    2:39  21 Ноября 2017
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    Сирия: ВКС РФ и правительственные войска наступают на северо-востоке Хамы

    Дамаск, 21 ноября. Сирийские правительственные войска, поддерживаемые ВКС РФ, мощно наступают в северо-восточной части провинции Хама на позиции боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

    Сообщается, что в воскресенье была отражена атака в населенном пункте Шухайтер, находящемся в 82 километрах к востоку от столицы провинции. Отмечается, что для атаки боевики задействовали заминированные автомобили.

    Ранее Газета.ру сообщала, что войска Сирии выбили боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) из трех деревень, расположенных на северо-востоке провинции Хама.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #хама #вкс рф
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