Сирия: в освобожденном от террористов Дейр-эз-Зоре обнаружили склад с химическим оружием

Дейр-эз-Зор, 21 ноября. В недавно освобожденном от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) сирийском городе Дейр-эз-Зоре был обнаружен склад с химическим оружием, включая боеприпасы и материалы для его производства.

Как сообщает правительственный телеканал САНА, склад с химическим оружием был обнаружен в одном из убежищ террористов ИГ в центральной части освобожденного города.

В нем были найдены как боеприпасы с боевыми отравляющими веществами, так и материалы для производства химического оружия.

Ранее сообщалось, что сирийская армия зачистила от исламистов остров Хувейджа Кати на реке Евфрат. В ходе операции армейский спецназ захватил в плен более 250 боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.