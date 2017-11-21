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Новости Сирии
Сирия: в освобожденном от террористов Дейр-эз-Зоре обнаружили склад с химическим оружием
Новости Сирии
Сирия: в освобожденном от террористов Дейр-эз-Зоре обнаружили склад с химическим оружием
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    Сирия: в освобожденном от террористов Дейр-эз-Зоре обнаружили склад с химическим оружием

    2:15  21 Ноября 2017
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    Сирия: в освобожденном от террористов Дейр-эз-Зоре обнаружили склад с химическим оружием

    Дейр-эз-Зор, 21 ноября. В недавно освобожденном от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) сирийском городе Дейр-эз-Зоре был обнаружен склад с химическим оружием, включая боеприпасы и материалы для его производства.

    Как сообщает правительственный телеканал САНА, склад с химическим оружием был обнаружен в одном из убежищ террористов ИГ в центральной части освобожденного города.

    В нем были найдены как боеприпасы с боевыми отравляющими веществами, так и материалы для производства химического оружия.

    Ранее сообщалось, что сирийская армия зачистила от исламистов остров Хувейджа Кати на реке Евфрат. В ходе операции армейский спецназ захватил в плен более 250 боевиков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #игил #саа #дейр-эз-зор #химическое оружие
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