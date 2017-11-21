Сирия: боевики потеряли более сотни бойцов во время наступления на востоке Дамаска

Дамаск, 21 ноября. Источники сообщают, что в ходе наступления на восточные окрестности Дамаска боевики потеряли как минимум 100 человек.

Сообщается, что во время наступления на прошлой неделе были убиты и ранены более 100 членов группировок «Харакат Ахрар аш-Шам» и Свободной сирийской армии. В том числе был уничтожен командир 10-й бригады Абу Таэр Саван.

Отмечается, что к пятнице сирийские правительственные войска успешно изгнали исламистов из командного пункта, находящегося на востоке Дамаска и отбили наступление боевиков в этом районе.

Ранее Газета.ру сообщала, что в понедельник террористы обстреляли из минометов квартал Маззе 86 в Дамаске.