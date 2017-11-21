Подавший в отставку член ВКП сирийской оппозиции объяснил причины своего поступка

Дамаск, 21 ноября. Подавший в отставку член Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции Рияд Наасан Ага объяснил причины своего ухода с поста. По его словам, главной причиной стало игнорирование ВКП теми, кто курирует рассылку приглашений на конференцию оппозиции в Эр-Рияде.

Отмечается, что вместе с ним о своей отставке объявили несколько членов Комитета, включая координатора Рияда Хиджаба.

«Основная причина — игнорирование комитета теми, кто контролирует рассылку приглашений на эту конференцию. Пригласили не ВКП, а его элементы. Комитет — это выборная организация, избранная на первой эр-риядской конференции», – приводит Рияда Наасана Аги слова газета «Известия».

Как отметил бывший член ВКП, полномочия Комитета были прекращены неподобающим образом, а его члены – не приглашены на конференцию.

Он также напомнил, что именно ВКП подал предложение провести конференцию оппозиции.