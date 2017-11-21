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Подавший в отставку член ВКП сирийской оппозиции объяснил причины своего поступка
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    Подавший в отставку член ВКП сирийской оппозиции объяснил причины своего поступка

    1:55  21 Ноября 2017
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    Подавший в отставку член ВКП сирийской оппозиции объяснил причины своего поступка

    Дамаск, 21 ноября. Подавший в отставку член Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции Рияд Наасан Ага объяснил причины своего ухода с поста. По его словам, главной причиной стало игнорирование ВКП теми, кто курирует рассылку приглашений на конференцию оппозиции в Эр-Рияде.

    Отмечается, что вместе с ним о своей отставке объявили несколько членов Комитета, включая координатора Рияда Хиджаба.

    «Основная причина — игнорирование комитета теми, кто контролирует рассылку приглашений на эту конференцию. Пригласили не ВКП, а его элементы. Комитет — это выборная организация, избранная на первой эр-риядской конференции», – приводит Рияда Наасана Аги слова газета «Известия».

    Как отметил бывший член ВКП, полномочия Комитета были прекращены неподобающим образом, а его члены – не приглашены на конференцию.

    Он также напомнил, что именно ВКП подал предложение провести конференцию оппозиции.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #оппозиция #сирия #эр-рияд #вкп #наасан ага
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