Облгосадминистрация на родине Яценюка запаслась дровами на зиму

Черновцы, 21 ноября. Областная государственная администрация в украинском городе Черновцы основательно подготовилась к зиме, сделав запас дров во внутреннем дворе здания.

Фотографию в своем блоге опубликовал журналист Владимир Тимофейчук, напомнив, что выходцем из Черновцов является бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, отказавшийся от российского газа, а также ряд других политиков из партии «Народный фронт».

«Черновицкая областная государственная администрация готова к зиме, Максим Бурбак, а вы с Яценюком и Федоруком тоже топите дровами?», — поинтересовался журналист.

Комментарий к данной ситуации также оставил политолог Владимир Корнилов, отметив, что, по всей видимости, интеграция Украины в Европейский союз «движется семимильными шагами».

«Черновицкая обладминистрация уже заготовила дрова на зиму. А ведь при банде Януковича ни одна ОГА до зимы столько дров не заготавливала!», — подчеркнул Корнилов.