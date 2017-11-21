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Облгосадминистрация на родине Яценюка запаслась дровами на зиму
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    Облгосадминистрация на родине Яценюка запаслась дровами на зиму

    1:58  21 Ноября 2017
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    Облгосадминистрация на родине Яценюка запаслась дровами на зиму

    Черновцы, 21 ноября. Областная государственная администрация в украинском городе Черновцы основательно подготовилась к зиме, сделав запас дров во внутреннем дворе здания.

    Фотографию в своем блоге опубликовал журналист Владимир Тимофейчук, напомнив, что выходцем из Черновцов является бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, отказавшийся от российского газа, а также ряд других политиков из партии «Народный фронт».

    «Черновицкая областная государственная администрация готова к зиме, Максим Бурбак, а вы с Яценюком и Федоруком тоже топите дровами?», — поинтересовался журналист.Облгосадминистрация на родине Яценюка запаслась дровами на зиму

    Комментарий к данной ситуации также оставил политолог Владимир Корнилов, отметив, что, по всей видимости, интеграция Украины в Европейский союз «движется семимильными шагами».

    «Черновицкая обладминистрация уже заготовила дрова на зиму. А ведь при банде Януковича ни одна ОГА до зимы столько дров не заготавливала!», — подчеркнул Корнилов.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #арсений яценюк #черновцы #дрова
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