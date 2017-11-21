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Посол РФ в Израиле назвал главную цель присутствия Ирана в Сирии 
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    Посол РФ в Израиле назвал главную цель присутствия Ирана в Сирии 

    1:37  21 Ноября 2017
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    Посол РФ в Израиле назвал главную цель присутствия Ирана в Сирии 

    Тель-Авив, 21 ноября. Посол России в Израиле Александр Шеин назвал целью присутствия Ирана в Сирии войну с терроризмом.

    В комментарии, опубликованном на странице посольства в Facebook, Шейн выражает удивление негативной реакцией СМИ Израиля на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о легитимности нахождения иранских сил в Сирии.

    Шейн подчеркнул, что Россия действует согласно нормам и принципам международного права. И именно международное право легитимизирует присутствие Ирана в Сирии.

    «Цель этого присутствия ограничена войной с терроризмом. Для этого Россия сотрудничает с Ираном в Сирии», — говорится в комментарии.

    Посол РФ в Израиле назвал главную цель присутствия Ирана в Сирии 

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что Иран создает постоянную военную базу в Сирии. По данным источников зарубежных СМИ, на участке, контролируемом сирийской армией к югу от Дамаска, Иран якобы развернул строительство.
     
    Напомним, по мнению Израиля, Иран пытается превратить Сирию во враждебный плацдарм с десятками тысяч подконтрольных бойцов. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #израиль #иран
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