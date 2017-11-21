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Спецназ Сирии вооружили «убийцей дронов» – российской электромагнитной пушкой «Ступор»
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    Спецназ Сирии вооружили «убийцей дронов» – российской электромагнитной пушкой «Ступор»

    1:24  21 Ноября 2017
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    Спецназ Сирии вооружили «убийцей дронов» – российской электромагнитной пушкой «Ступор»

    Москва, 21 ноября. Новейшая российская электромагнитная пушка «Ступор» была отправлена в Сирию для проведения испытаний в полевых условиях. Новинку будут применять подразделения сирийского спецназа, сражающиеся на передовых позициях.

    В боях против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) Россия применила ряд новинок ВПК, ранее никогда не использовавшиеся в боевых условиях. В частности, речь идет о многоцелевых истребителях Су-30СМ и Су-35С. Для уничтожения противника силами дальней авиации применялись крылатые ракеты Х-101, а флот использовал «Калибры».

    По данным издания «Инфореактор», глава коммерческой компании LocMas Дмитрий Клочко рассказал, что его инженеры разработали электромагнитную пушку «Ступор». Образцы уже переданы подразделениям сирийского спецназа, ведущим борьбу на передовой. Данное оружие, предназначенное для борьбы с легкими БПЛА противника, уже назвали «убийцей дронов». Новинка годится для борьбы с легкими беспилотниками, которыми чаще всего пользуются именно боевики. Стандартное ПВО не подходит для уничтожения таких мелких целей, в отличие от «Ступора», который создает помехи, нарушающие связь по GPS и Wi-Fi. Мелкие дроны, как правило, не имеют автопилота, поэтому после применения такого орудия они теряют управление и разбиваются.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сирия #беспилотник #бпла #дрон #ступор
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