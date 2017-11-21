Путин разрешил размещать российский герб на зданиях региональных органов власти

Москва, 21 ноября. Президент РФ Владимир Путин дал разрешение на размещение российского герба на зданиях региональных органов власти.

Сообщается, что российский глава в понедельник подписал указ, согласно которому государственный герб РФ может быть размещен на фасадах зданий, где находятся законодательные или высшие исполнительные органы власти регионов.

Отмечается, что размещение герба должно производиться по согласованию с Геральдическим советом при президенте Российской Федерации.

Ранее Газета.ру сообщала, что спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель комитета палаты по госстроительству Павел Крашенинников внесли на рассмотрение законопроект о снятии ограничений на неофициальное использование герба России.