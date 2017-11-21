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Донбасс: Хуг рассказал об «очень хорошей встрече» с главой ЛНР
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    Донбасс: Хуг рассказал об «очень хорошей встрече» с главой ЛНР

    1:14  21 Ноября 2017
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    Донбасс: Хуг рассказал об «очень хорошей встрече» с главой ЛНР

    Луганск, 21 ноября. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг позитивно оценил встречу с главой Луганской народной республики Игорем Плотницким.

    На брифинге в Луганске Хуг сообщил, что незадолго до этого сотрудники СММ ОБСЕ «имели очень хорошую встречу и разговор» с Плотницким и и.о. главы МИД ЛНР Владиславом Дейнего.

    Он сообщил также, что стороны обсудили на встрече, среди прочего, предоставление гарантий безопасности для наблюдателей СММ ОБСЕ, а также обеспечение возможностей для сотрудников миссии выполнять свои обязанности в рамках мандата организации.

    Донбасс: Хуг рассказал об «очень хорошей встрече» с главой ЛНР

    Ранее «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу главы ЛНР сообщала, что Плотницкий в ходе состоявшейся встречи указал Хугу на попытки представителей международной организации выставить республики Донбасса нарушителями минских соглашений.

    Автор: Олеся Волкова
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    #донбасс #хуг #лнр #новороссия #плотницкий
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