Донбасс: Хуг рассказал об «очень хорошей встрече» с главой ЛНР

Луганск, 21 ноября. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг позитивно оценил встречу с главой Луганской народной республики Игорем Плотницким.

На брифинге в Луганске Хуг сообщил, что незадолго до этого сотрудники СММ ОБСЕ «имели очень хорошую встречу и разговор» с Плотницким и и.о. главы МИД ЛНР Владиславом Дейнего.

Он сообщил также, что стороны обсудили на встрече, среди прочего, предоставление гарантий безопасности для наблюдателей СММ ОБСЕ, а также обеспечение возможностей для сотрудников миссии выполнять свои обязанности в рамках мандата организации.

Ранее «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу главы ЛНР сообщала, что Плотницкий в ходе состоявшейся встречи указал Хугу на попытки представителей международной организации выставить республики Донбасса нарушителями минских соглашений.