Путин проведет в Сочи встречу с президентом Чехии

Москва, 21 ноября. Пресс-служба Кремля сообщила, что во вторник в Сочи пройдет встреча президентов РФ и Чехии Владимира Путина и Милоша Земана.

Сообщается, что в ходе переговоров лидеры обсудят развитие двусторонних отношений, «в частности в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», а также актуальную общеевропейскую и международную проблематику.

Отмечается, что кроме встречи с российским главой, Земан также встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Чехии Милош Земан заявил, что Россия смогла стать полноправным партнером Китая и США, так как во главе государства стоит сильная личность.