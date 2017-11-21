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Путин проведет в Сочи встречу с президентом Чехии
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    Путин проведет в Сочи встречу с президентом Чехии

    1:19  21 Ноября 2017
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    Путин проведет в Сочи встречу с президентом Чехии

    Москва, 21 ноября. Пресс-служба Кремля сообщила, что во вторник в Сочи пройдет встреча президентов РФ и Чехии Владимира Путина и Милоша Земана.

    Сообщается, что в ходе переговоров лидеры обсудят развитие двусторонних отношений, «в частности в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», а также актуальную общеевропейскую и международную проблематику.

    Отмечается, что кроме встречи с российским главой, Земан также встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент Чехии Милош Земан заявил, что Россия смогла стать полноправным партнером Китая и США, так как во главе государства стоит сильная личность.

    Автор: Ирина Новикова
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    #владимир путин #сочи #милош земан
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