Норвежец проведет в тюрьме 7 лет за связи с террористами в Сирии

Осло, 21 ноября. Окружной суд Осло приговорил гражданина Норвегии, воевавшего в Сирии на стороне террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), к семи с половиной годам лишения свободы.

Согласно решению суда, 34-летний Кристиан Микельсен виновен в том, что вступил в сговор ради совершения преступлений. Целью же подобных преступлений было внушить страх жителям Сирии и заставить правительство отказаться от власти.

Подсудимый вину не признал. Он заявил, что оказывал помощь мирным сирийцам. По его словам, он не знал, что представляет из себя «Исламское государство», когда вступил в эту организацию в 2014 году, пишут «Известия».

По данным спецслужб Норвегии, за последние несколько лет около 100 граждан этой страны отправились воевать на стороне террористов в Ирак и Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.