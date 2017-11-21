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Норвежец проведет в тюрьме 7 лет за связи с террористами в Сирии
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    Норвежец проведет в тюрьме 7 лет за связи с террористами в Сирии

    1:00  21 Ноября 2017
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    Норвежец проведет в тюрьме 7 лет за связи с террористами в Сирии

    Осло, 21 ноября. Окружной суд Осло приговорил гражданина Норвегии, воевавшего в Сирии на стороне террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), к семи с половиной годам лишения свободы.

    Согласно решению суда, 34-летний Кристиан Микельсен виновен в том, что вступил в сговор ради совершения преступлений. Целью же подобных преступлений было внушить страх жителям Сирии и заставить правительство отказаться от власти.

    Подсудимый вину не признал. Он заявил, что оказывал помощь мирным сирийцам. По его словам, он не знал, что представляет из себя «Исламское государство», когда вступил в эту организацию в 2014 году, пишут «Известия»

    Норвежец проведет в тюрьме 7 лет за связи с террористами в Сирии

    По данным спецслужб Норвегии, за последние несколько лет около 100 граждан этой страны отправились воевать на стороне террористов в Ирак и Сирию.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #иг #игил #исламскоегосударство #орвегия
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