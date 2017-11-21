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Два человека стали жертвами минометного обстрела Дамаска, еще 15 пострадали
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    Два человека стали жертвами минометного обстрела Дамаска, еще 15 пострадали

    1:00  21 Ноября 2017
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    Два человека стали жертвами минометного обстрела Дамаска, еще 15 пострадали

    Дамаск, 21 ноября. Боевики обстреляли спортивный комплекс «Фейха», расположенный в столице Сирии. Как сообщает агентство САНА, в результате попадания снаряда в спортзал погибли два дзюдоиста из национальной сборной, еще 15 человек получили ранения.

    Жертвами обстрела спортзала стали дзюдоисты Дияуддин Бадр и Мухаммед Ханаджи. Всего за прошедшие сутки в результате обстрелов в городе погибли восемь человек, из них трое – в христианском квартале Баб-Тума. Части САА ответили прицельным огнем по позициям боевиков в регионе Восточная Гута в окрестностях Дамаска, уничтожив несколько пусковых установок.

    Кроме того, обстрелу подверглось российское посольство в Дамаске. Пострадавших нет, как сообщает МИД РФ, однако была повреждена инфраструктура здания: одна из стен, линия электропередачи и система водоснабжения, пишет РИА Новости.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #обстрел #дамаск
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