Два человека стали жертвами минометного обстрела Дамаска, еще 15 пострадали

Дамаск, 21 ноября. Боевики обстреляли спортивный комплекс «Фейха», расположенный в столице Сирии. Как сообщает агентство САНА, в результате попадания снаряда в спортзал погибли два дзюдоиста из национальной сборной, еще 15 человек получили ранения.

Жертвами обстрела спортзала стали дзюдоисты Дияуддин Бадр и Мухаммед Ханаджи. Всего за прошедшие сутки в результате обстрелов в городе погибли восемь человек, из них трое – в христианском квартале Баб-Тума. Части САА ответили прицельным огнем по позициям боевиков в регионе Восточная Гута в окрестностях Дамаска, уничтожив несколько пусковых установок.

Кроме того, обстрелу подверглось российское посольство в Дамаске. Пострадавших нет, как сообщает МИД РФ, однако была повреждена инфраструктура здания: одна из стен, линия электропередачи и система водоснабжения, пишет РИА Новости.