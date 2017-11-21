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Количество обстрелов на линии соприкосновения с ЛНР увеличилось – ОБСЕ
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    Количество обстрелов на линии соприкосновения с ЛНР увеличилось – ОБСЕ

    0:38  21 Ноября 2017
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    Количество обстрелов на линии соприкосновения с ЛНР увеличилось – ОБСЕ

    Луганск, 21 ноября. Сотрудники миссии ОБСЕ в Донбассе заявили об увеличении количества обстрелов на линии соприкосновения между Луганской народной республикой и подконтрольной Киеву территорией. Об этом заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

    «В целом за последние недели СММ ОБСЕ наблюдает увеличение нарушений режима тишины. В Луганской области за последние сутки было зафиксировано более 500 случаев нарушений режима прекращения огня», — приводит его слова «Газета.ru».

    Как отметил Хуг, все обстреливаемые районы находятся возле линии соприкосновения. В первую очередь, речь идет о территории между Попасной и Первомайском, а также районе вокруг Стаханова.

    Напомним, что в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию в Донбассе против объявивших о независимости ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Антон Зарубин
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    #донбасс #украина #обстрел #лнр #обсе
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