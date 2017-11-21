Сирия: таинственный российский танк-мостоукладчик попал на видео

Москва, 21 ноября. Мостоукладчик, задействованный ранее правительственными войсками Сирии при наведении переправы на остров Катаа в районе Дейр-эз-Зора, оказался редким гибридом инженерной техники. Появившиеся в Интернете фотографии и видео машины вызвали большой интерес среди пользователей.

Военный эксперт Алексей Хлопотов выразил мнение, что на видео запечатлен старый мостоукладчик МТУ-20, однако мост, который он разложил, от более современного МТУ-72. По мнению эксперта, такие машины редко встречаются в инженерных подразделениях.

Эсперт объяснил, что, как правило, каждый мостоукладчик имеет мост вполне конкретной собственной конструкции. В этом случае с МТУ-20 есть исключение — этот мостоукладчик может использовать мост того же типа что и собственный, но более новый — созданный для МТУ-72 — мостоукладчика на шасси танка Т-72.

Это единственный такой пример взаимозаменяемости, пишет «Русское оружие».