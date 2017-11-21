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Сирия: таинственный российский танк-мостоукладчик попал на видео
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    Сирия: таинственный российский танк-мостоукладчик попал на видео

    0:48  21 Ноября 2017
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    Сирия: таинственный российский танк-мостоукладчик попал на видео

    Москва, 21 ноября. Мостоукладчик, задействованный ранее правительственными войсками Сирии при наведении переправы на остров Катаа в районе Дейр-эз-Зора, оказался редким гибридом инженерной техники. Появившиеся в Интернете фотографии и видео машины вызвали большой интерес среди пользователей.

    Военный эксперт Алексей Хлопотов выразил мнение, что на видео запечатлен старый мостоукладчик МТУ-20, однако  мост, который он разложил, от более современного МТУ-72. По мнению эксперта, такие машины редко встречаются в инженерных подразделениях.

    Эсперт объяснил, что, как правило, каждый мостоукладчик имеет мост вполне конкретной собственной конструкции. В этом случае с МТУ-20 есть исключение — этот мостоукладчик может использовать мост того же типа что и собственный, но более новый — созданный для МТУ-72 — мостоукладчика на шасси танка Т-72.

    Это единственный такой пример взаимозаменяемости, пишет «Русское оружие».

     

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #саа #дейр-эз-зор #танки
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