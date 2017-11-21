«Хезболла» объявила о выводе своих сил из Ирака после победы над террористами

Дамаск, 21 ноября. Глава шиитской партии «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что необходимо восстановить контроль над границей между Сирией и Ираком после разгрома боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) в городе Абу-Кемаль».

Как подчеркнул Насрулла, «Хезболла» готова вывести своих добровольцев с территории Ирака, как только власти Багдада объявят об окончательной победе над боевиками ИГ.

«Этот момент произойдет очень скоро», – приводит слова Насруллы «Газета.ru».

Комментируя боевые действия в районе пограничного сирийского города Абу-Кемаль, Насрулла подчеркнул, что Соединенные Штаты всячески препятствовали успеху сирийской армии и шиитских бойцов. В частности, американские вертолеты прикрывали с воздуха отход банд ИГ из Абу-Кемаля на восточный берег Евфрата. Кроме того, по его словам, США вели электронную войну против сирийских сил, умышленно создавая помехи в эфире.

Насрулла, в то же время, высоко оценил роль российских военных в деле освобождения города от боевиков ИГ.

«Я обращаюсь со словами благодарности и высоко оцениваю те особые усилия, которые приложили российские вооруженные силы в Сирии», – сказал он.

1 Организация запрещена на территории РФ.