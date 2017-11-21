Лидер «Хезболлы» ответил на обвинения ЛАГ в поставке ракет своим союзникам

Каир, 21 ноября. Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла отверг обвинения Лиги арабских государств (ЛАГ) в снабжении баллистическими ракетами своих союзников в ряде стран региона.

В воскресенье на экстренной встрече глав МИД совета ЛАГ обсуждалось «вмешательство Ирана в дела стран региона». Министры назвали движение террористической организацией, обвинив в поддержке «террористических группировок в арабских странах высокоточным оружием и баллистическим ракетами».

«Ни баллистические ракет, ни высокоточного оружия, ни даже пистолета мы не посылали ни в Йемен, ни в Бахрейн, ни в Кувейт, ни в Ирак», — заявил Насрулла в своем телеобращении.

Как сообщает РИА Новости, лидер шиитского движения заявил, что «Хезболла» «поставляла оружие в сектор Газа и в Сирию», где воюют ее бойцы.

Ранее заместитель председателя «Хезболлы» Али Дамуш заявил, что политика режима саудитов нацелена на развязывание войны против Ливана. Как сообщала «Газета.ру», в своем обращении он подчеркнул, что саудовский режим делает ставку на действия Тель-Авива и отводит ему грязную роль в своей авантюрной политике.