Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Норвежец проведет в тюрьме 7 лет за связи с террористами в Сирии
Украина
Свидетели по делу «майдана» подтвердили, что у митингующих было оружие – адвокат Януковича
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Свидетели по делу «майдана» подтвердили, что у митингующих было оружие – адвокат Януковича

    23:56  20 Ноября 2017
    252

    Свидетели по делу «майдана» подтвердили, что у митингующих было оружие – адвокат Януковича

    Москва, 20 ноября. Ряд очевидцев, проходящих свидетелями по делу о трагических событиях на «майдане» в 2014 году подтвердили, что протестующие были вооружены. Об этом сообщает адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк.

    «Свидетели подтвердили наличие у митингующих на «майдане» оружия, выстрелы из отеля «Украина», который контролировался представителями тогдашней оппозиции, нападения на силовиков», – заявил Сердюк на своей странице в Facebook.

    Ранее в этот понедельник стороны  продолжили изучать видеосвидетельства по делу о «майдане», которые были предоставлены стороной обвинения. Среди них – показания нынешнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, а также главы Минюста Павла Петренко.

    Как отметил адвокат бывшего президента Украины, нет никаких фактов, подтверждающих причастность Януковича к трагическим событиям на «майдане» в феврале 2014 года.

    Напомним, что украинские политики во время «майдана» в 2014 году готовили силовое подавление недовольства в Крыму. Об этом свидетельствует протокол опроса экс-начальника генштаба ВСУ Юрия Ильина, пишет газета «Известия».

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #янукович #оружие #майдан #адвокат #сердюк
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть