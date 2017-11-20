Свидетели по делу «майдана» подтвердили, что у митингующих было оружие – адвокат Януковича

Москва, 20 ноября. Ряд очевидцев, проходящих свидетелями по делу о трагических событиях на «майдане» в 2014 году подтвердили, что протестующие были вооружены. Об этом сообщает адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк.

«Свидетели подтвердили наличие у митингующих на «майдане» оружия, выстрелы из отеля «Украина», который контролировался представителями тогдашней оппозиции, нападения на силовиков», – заявил Сердюк на своей странице в Facebook.

Ранее в этот понедельник стороны продолжили изучать видеосвидетельства по делу о «майдане», которые были предоставлены стороной обвинения. Среди них – показания нынешнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, а также главы Минюста Павла Петренко.

Как отметил адвокат бывшего президента Украины, нет никаких фактов, подтверждающих причастность Януковича к трагическим событиям на «майдане» в феврале 2014 года.

Напомним, что украинские политики во время «майдана» в 2014 году готовили силовое подавление недовольства в Крыму. Об этом свидетельствует протокол опроса экс-начальника генштаба ВСУ Юрия Ильина, пишет газета «Известия».