Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Ираном о передаче осужденных

Москва, 21 ноября. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение между Россией и Ираном, регулирующее вопросы передачи лиц, осужденных к лишению свободы. Информация об этом опубликована в понедельник в думской электронной базе данных.

Соглашение подписали в марте в Москве в целях развития международно-правовой базы сотрудничества России и Ирана по вопросам передачи осужденных. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что ратификация соглашения «будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан».

Документ определяет условия передачи, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов и ответов, порядок их исполнения.

В начале ноября, как передавал телеканал RT, президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что трехсторонний саммит Россия — Иран — Азербайджан в 2018 году пройдет в России.