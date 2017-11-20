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Политика
Путин обсудил с эмиром Катара сирийское урегулирование
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    Путин обсудил с эмиром Катара сирийское урегулирование

    23:45  20 Ноября 2017
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    Путин обсудил с эмиром Катара сирийское урегулирование

    Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Сирии.

    Как сообщает пресс-служба Кремля, в понедельник состоялся телефонный разговор российского президента и эмира Катара. 

    Стороны обменялись мнениями о проблемах на Ближнем Востоке, в регионе Персидского залива. А также обсудили ситуацию в Сирии «с учетом нынешних успехов в борьбе с террористическими группировками и перспектив политического урегулирования в этой стране».

    Путин рассказал Аль Тани о том, как продвигается подготовка к саммиту в Сочи руководителей стран — гарантов астанинского процесса: России, Ирана и Турции.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сирия #катар #тани
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