Путин обсудил с эмиром Катара сирийское урегулирование

Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Сирии.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в понедельник состоялся телефонный разговор российского президента и эмира Катара.

Стороны обменялись мнениями о проблемах на Ближнем Востоке, в регионе Персидского залива. А также обсудили ситуацию в Сирии «с учетом нынешних успехов в борьбе с террористическими группировками и перспектив политического урегулирования в этой стране».

Путин рассказал Аль Тани о том, как продвигается подготовка к саммиту в Сочи руководителей стран — гарантов астанинского процесса: России, Ирана и Турции.

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