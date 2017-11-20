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Белорусское ТВ показало кадры допроса Шаройко, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины
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    Белорусское ТВ показало кадры допроса Шаройко, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины

    23:29  20 Ноября 2017
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    Белорусское ТВ показало кадры допроса Шаройко, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины

    Минск, 20 ноября. Государственные каналы Белоруссии продемонстрировали кадры допроса гражданина Украины Павла Шаройко, обвиняемого Минском в шпионаже. Также были показаны кадры задержания фигурантов дела.

    Как рассказал белорусский канал ОНТ, в его распоряжении оказался фрагмент записи допроса, в котором разведчик называет своего координатора – «украинского дипломата, аккредитованного в Минске».

    «В 2016 году еще при смене оперативного руководителя меня перевели из отдела, который занимался журналистами, работающими под прикрытием, в отдел, где работают дипломаты под прикрытием. С чем это было связано, мне до сих пор непонятно, предполагаю, что это делалось в преддверии приезда в Белоруссию на должность первого секретаря посольства Украины полковника Скворцова Игоря Васильевича. Скворцова я знаю еще со времен службы в МО Украины», — приводит слова задержанного «Газета.ru».

    Также госканалы Белоруссии продемонстрировали кадры, на которых видны кадры задержания фигурантов дела о шпионаже, включая гражданина Белоруссии, которого подозревают в получении сведений в пользу Украины.  

    Автор: Антон Зарубин
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    #белоруссия #украина #шпионаж #задержание #кгб #шаройко
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