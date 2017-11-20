В Крыму оценили призыв украинского депутата ослабить Россию

Симферополь, 20 ноября. В Киеве могут не надеяться ослабить самое сильное государство в мире — Россию, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко. Таким образом депутат прокомментировал предложенный его украинским коллегой способ возвращения Крыма.

Депутат Верховной рады, основатель полка Нацгвардии «Азов» Андрей Билецкий заявил ранее, что Украине следует максимально ослабить Россию изнутри, а потом напасть на нее для возвращения Крыма.

«Странно слышать такие вещи от представителя страны, которая находится в глубоком политическом, экономическом, социальном и гуманитарном кризисе. Слышать о том, как развалить Российскую Федерацию, которая является фактически сегодня самым сильным государством в мире, мне непонятно. Можно, конечно, сделать громкие заявления, но кто потом назовет тебя грамотным политиком?» — заявил политик в интервью РИА Новости.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором, как сообщала «Газета.ру», 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.