Американские самолеты F-22 не могут эффективно следить за ВКС РФ в Сирии – СМИ

Вашингон, 20 ноября. Многоцелевые истребители пятого поколения ВВС США F-22 «Raptor» не в состоянии эффективно отслеживать самолеты ВКС России в Сирии. Об этом заявил командир 95-й экспедиционной истребительной эскадрильи ВВС США, расквартированной на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ в интервью изданию Aviation Week.

Источник издания предпочел остаться анонимным. По его словам, кольцо вокруг боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) продолжает сжиматься и все чаще происходят ситуации, когда российские самолеты оказываются рядом с ВВС коалиции. В подобные моменты пилоты пилотам коалиции необходимо оперативно определять, чей именно самолет находится поблизости. Однако у самолетов F-22 нет необходимого набора инфракрасных и оптических устройств, позволяющих вести подобное определение ночью.

Также американский пилот рассказал, что у F-22 нет возможности для самостоятельной передачи данных через тактическую систему обмена данными Link 16, которую используют другие самолеты США. Это вынуждает пилотов F-22 передавать по рации, что они видят в настоящий момент.

Напомним, что F-22 стал первым истребителем пятого поколения в мире. Он поступил на вооружение ВВС США в 2005 году, но был снят с производства в 2011 году в пользу F-35. Как пишет газета «Известия», F-35 оснащены системами «стелс», а также способны нести ядерное оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.