Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Американские самолеты F-22 не могут эффективно следить за ВКС РФ в Сирии – СМИ
Весь мир
Американские самолеты F-22 не могут эффективно следить за ВКС РФ в Сирии – СМИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Американские самолеты F-22 не могут эффективно следить за ВКС РФ в Сирии – СМИ

    23:12  20 Ноября 2017
    38

    Американские самолеты F-22 не могут эффективно следить за ВКС РФ в Сирии – СМИ

    Вашингон, 20 ноября. Многоцелевые истребители пятого поколения ВВС США F-22 «Raptor» не в состоянии эффективно отслеживать самолеты ВКС России в Сирии. Об этом заявил командир 95-й экспедиционной истребительной эскадрильи ВВС США, расквартированной на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ в интервью изданию Aviation Week.

    Источник издания предпочел остаться анонимным. По его словам, кольцо вокруг боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) продолжает сжиматься и все чаще происходят ситуации, когда российские самолеты оказываются рядом с ВВС коалиции. В подобные моменты пилоты пилотам коалиции необходимо оперативно определять, чей именно самолет находится поблизости. Однако у самолетов F-22 нет необходимого набора инфракрасных и оптических устройств, позволяющих вести подобное определение ночью.

    Также американский пилот рассказал, что у F-22 нет возможности для самостоятельной передачи данных через тактическую систему  обмена данными Link 16, которую используют другие самолеты США. Это вынуждает пилотов F-22 передавать по рации, что они видят в настоящий момент.

    Напомним, что F-22 стал первым истребителем пятого поколения в мире. Он поступил на вооружение ВВС США в 2005 году, но был снят с производства в 2011 году в пользу F-35. Как  пишет газета «Известия»,  F-35 оснащены системами «стелс», а также способны нести ядерное оружие.

    Американские самолеты F-22 не могут эффективно следить за ВКС РФ в Сирии – СМИ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #вкс рф #f-35 #ввс сша #f-22
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть