Сирия: ООН не в состоянии проверить данные о помощи США террористам в Абу-Кемале

ООН, 20 ноября. ООН не в состоянии проверить информацию о том, что возглавляемая США коалиция помогла террористам из группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) бежать из сирийского города Абу-Кемаль, заявил журналистам заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

Хак сообщил, что в ООН видели данные сообщения в СМИ, но не могут «самостоятельно их проверить». То же самое, по его словам, касается и видеоматериалов, обнародованных Россией.

Напомним, 14 ноября в Минобороны РФ сообщили, что операция САА по освобождению при поддержке ВКС РФ города Абу-Кемаль выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГ1 возглавляемой США коалицией. По данным ведомства, авиация коалиции пыталась помешать ВКС РФ бомбить ИГ1 в районе Абу-Кемаля. В Вашингтоне обвинения отвергли.

Как сообщал телеканал RT, операция по освобождению города завершилась на прошлой неделе.

Отметим, также в середине ноября новостная служба «Би-би-си» раскрыла подробности секретной сделки между боевиками ИГ и коалицией. Благодаря данной сделки сотни террористов и их семей смогли покинуть Ракку под присмотром представителей международной коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.