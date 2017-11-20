Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Американские самолеты F-22 не могут эффективно следить за ВКС РФ в Сирии – СМИ
Весь мир
Сирия: ООН не в состоянии проверить данные о помощи США террористам в Абу-Кемале
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: ООН не в состоянии проверить данные о помощи США террористам в Абу-Кемале

    23:11  20 Ноября 2017
    35

    Сирия: ООН не в состоянии проверить данные о помощи США террористам в Абу-Кемале

    ООН, 20 ноября. ООН не в состоянии проверить информацию о том, что возглавляемая США коалиция помогла террористам из группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) бежать из сирийского города Абу-Кемаль, заявил журналистам заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

    Хак сообщил, что в ООН видели данные сообщения в СМИ, но не могут «самостоятельно их проверить». То же самое, по его словам, касается и видеоматериалов, обнародованных Россией.

    Напомним, 14 ноября в Минобороны РФ сообщили, что операция САА по освобождению при поддержке ВКС РФ города Абу-Кемаль выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГ1 возглавляемой США коалицией. По данным ведомства, авиация коалиции пыталась помешать ВКС РФ бомбить ИГ1 в районе Абу-Кемаля. В Вашингтоне обвинения отвергли.

    Сирия: ООН не в состоянии проверить данные о помощи США террористам в Абу-Кемале

    Как сообщал телеканал RT, операция по освобождению города завершилась на прошлой неделе.

    Отметим, также в середине ноября новостная служба «Би-би-си» раскрыла подробности секретной сделки между боевиками ИГ и коалицией. Благодаря данной сделки сотни террористов и их семей смогли покинуть Ракку под присмотром представителей международной коалиции.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #оон #игил #исламскоегосударство #абу-кемаль #даиш #хук
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть