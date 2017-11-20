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Мать школьника, выступившего в Бундестаге, объяснила его слова о солдатах Вермахта
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    Мать школьника, выступившего в Бундестаге, объяснила его слова о солдатах Вермахта

    22:48  20 Ноября 2017
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    Мать школьника, выступившего в Бундестаге, объяснила его слова о солдатах Вермахта

    Берлин, 20 ноября. Гимназист Николай Десятниченко из Нового Уренгоя сократил свою речь перед выступлением в немецком Бундестаге, из-за чего ее смысл кардинально изменился. Об этом рассказала его мать.

    Школьник из Нового Уренгоя выступил с речью перед немецкими чиновниками, упомянув в ней «невинно погибших» солдат Вермахта которые «хотели жить мирно и не желали воевать». Выступление гимназиста вызвало возмущение в России, а Совет Федерации призвал проверить гимназию, где учится Десятниченко.

    Как объяснила его мать, текст выступления они начали писать вместе еще летом. Однако непосредственно перед выступлением выяснилось, что по регламенту речь не может длиться дольше двух минут. Изначальную речь о воевавшем дедушке школьника было решена заменить на выступление о немецких солдатах.

    «Сын сократил выступление сам, без моего участия. В итоге остались одни обрывки. Мне самой теперь страшно читать, что получилось. Я так понимаю, что он не понял, что смысл речи изменился», – приводит RT слова матери школьника.

    Напомним, что замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров обратился к правительству Ямало-Ненецкого округа с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя.

    Автор: Антон Зарубин
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    #германия #школьник #бундестаг #десятниченко
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