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Сил на все это больше нет: Добрынин заявил об уходе со сцены
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    Сил на все это больше нет: Добрынин заявил об уходе со сцены

    22:31  20 Ноября 2017
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    Сил на все это больше нет: Добрынин заявил об уходе со сцены

    Москва, 20 ноября. Известный музыкант Вячеслав Добрынин заявил СМИ, что уходит со сцены. Свое решение объяснил тем, что «сил на все это больше нет».

    «Я не хочу больше выходить на сцену, петь, топать. Сил на все это больше нет», — заявил 71-летний Добрынин после выступления в «Олимпийском» на концерте «Эх, разгуляй».

    При этом, как сообщают «Дни.ру», певец посетовал на то, что ему не с кем больше выступать.

    Сил на все это больше нет: Добрынин заявил об уходе со сцены

    Добрынин начал карьеру в 1986 году. Альбомы «Синий туман» и «Колдовское озеро» распродавались миллионами, а такие хиты как «Казино» и «Не сыпь мне соль на рану» пела вся страна.

    Автор: Олеся Волкова
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    #музыка #добрынин
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