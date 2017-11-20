Трамп намерен вернуть КНДР в список стран-спонсоров терроризма

Вашингтон, 20 ноября. Президент США Дональд Трамп на встрече с членами администрации объявил о своем намерении вновь внести КНДР в список государств-спонсоров терроризма. Отмечается, что это повлечет за собой дополнительные санкции против Пхеньяна.

Как отметил Трамп, США намерены пойти на подобный шаг в рамках оказания максимального давления на Северную Корею.

«Завтра Минфин объявит дополнительные санкции по Северной Корее. Это будут санкции на самом высоком уровне», – приводит слова Трампа газета «Известия».

Напомним, что Северная Корея продолжает развивать собственную ракетную и ядерную программу, несмотря на давление со стороны мирового сообщества. Ранее Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции против КНДР, значительно ограничивающие экспортные и импортные возможности Пхеньяна.