Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Белорусское ТВ показало кадры допроса Шаройко, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины
Политика
Трамп намерен вернуть КНДР в список стран-спонсоров терроризма
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп намерен вернуть КНДР в список стран-спонсоров терроризма

    22:22  20 Ноября 2017
    154

    Трамп намерен вернуть КНДР в список стран-спонсоров терроризма

    Вашингтон, 20 ноября. Президент США Дональд Трамп на встрече с членами администрации объявил о своем намерении вновь внести КНДР в список государств-спонсоров терроризма. Отмечается, что это повлечет за собой дополнительные санкции против Пхеньяна.

    Как отметил Трамп, США намерены пойти на подобный шаг в рамках оказания  максимального давления на Северную Корею.

    «Завтра Минфин объявит дополнительные санкции по Северной Корее. Это будут санкции на самом высоком уровне», – приводит слова Трампа газета «Известия».

    Напомним, что Северная Корея  продолжает развивать собственную ракетную и ядерную программу, несмотря на давление со стороны мирового сообщества. Ранее Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции против КНДР, значительно ограничивающие экспортные и импортные возможности Пхеньяна.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #сша #трамп #кндр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть