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Свинина и говядина из Бразилии окажутся в России вне закона с 1 декабря
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    Свинина и говядина из Бразилии окажутся в России вне закона с 1 декабря

    22:16  20 Ноября 2017
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    Свинина и говядина из Бразилии окажутся в России вне закона с 1 декабря

    Москва, 20 ноября. Бразилии запретят экспорт свинины и говядины в Россию с 1 декабря в связи с тем, что ранее в мясе был обнаружен стимулятор роста — рактопамин, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

    В ведомстве напомнили, что применение рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы животных в России запрещено.

    «Согласно проведенным лабораторным исследованиям, в поступающей в Россию из Бразилии  животноводческой продукции в 2017 год снова были выявлены запрещенные стимуляторы роста», — говорится в сообщении ведомства. 

    Свинина и говядина из Бразилии окажутся в России вне закона с 1 декабря

    Россельхознадзор пытался вступить в переговоры с Министерством сельского хозяйства Бразилии. Однако бразильские чиновники на контакт не пошли. В связи с этим с 1 декабря вводятся «временные ограничения на поставки в Россию из Бразилии всей свиноводческой продукции и продукции, полученной от крупного рогатого скота».

    Ранее телеканал RT сообщал, что Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию рыбы и морепродуктов с двух белорусских предприятий.

    Автор: Олеся Волкова
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    #россельхознадзор #бразилия
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