Свинина и говядина из Бразилии окажутся в России вне закона с 1 декабря

Москва, 20 ноября. Бразилии запретят экспорт свинины и говядины в Россию с 1 декабря в связи с тем, что ранее в мясе был обнаружен стимулятор роста — рактопамин, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В ведомстве напомнили, что применение рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы животных в России запрещено.

«Согласно проведенным лабораторным исследованиям, в поступающей в Россию из Бразилии животноводческой продукции в 2017 год снова были выявлены запрещенные стимуляторы роста», — говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор пытался вступить в переговоры с Министерством сельского хозяйства Бразилии. Однако бразильские чиновники на контакт не пошли. В связи с этим с 1 декабря вводятся «временные ограничения на поставки в Россию из Бразилии всей свиноводческой продукции и продукции, полученной от крупного рогатого скота».

Ранее телеканал RT сообщал, что Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию рыбы и морепродуктов с двух белорусских предприятий.