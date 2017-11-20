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Украина состоялась как антироссийский проект – социолог
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    Украина состоялась как антироссийский проект – социолог

    22:06  20 Ноября 2017
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    Украина состоялась как антироссийский проект – социолог

    Москва, 20 ноября. Современная Украина состоялась как антироссийский проект в полном соответствии с планами США, заявил руководитель исследовательской компании Research & Branding Group,  социолог Евгений Копатько.

    По словам Копатько, Украина стала самой большой «геополитической добычей» США за последние сто лет.

    «Она состоялась на сегодняшний день как антитрусский и антироссийский проект – по внешней и по внутренней политике. В проект вовлечены миллионы людей, хотя активны тысяч сто», – приводит слова Копатько издание «Политнавигатор».

    Копатько ранее был вынужден покинуть Украину из-за угроз в своей адрес – социолога обвинили в сотрудничестве с Партией Регионов. По его словам, реального сопротивления нынешнему киевскому режиму нет. В то же время, Копатько подчеркнул, что необходимо оказывать сопротивление.  

    «Сопротивления на Украине нет. Не потому, что власть пользуется поддержкой. Она пользуется силой, противодействовать которой мы пока не можем», — сказал Копатько.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #украина #режим #копатько #проет
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