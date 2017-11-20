Москва, 20 ноября. Современная Украина состоялась как антироссийский проект в полном соответствии с планами США, заявил руководитель исследовательской компании Research & Branding Group, социолог Евгений Копатько.

По словам Копатько, Украина стала самой большой «геополитической добычей» США за последние сто лет.

«Она состоялась на сегодняшний день как антитрусский и антироссийский проект – по внешней и по внутренней политике. В проект вовлечены миллионы людей, хотя активны тысяч сто», – приводит слова Копатько издание «Политнавигатор».

Копатько ранее был вынужден покинуть Украину из-за угроз в своей адрес – социолога обвинили в сотрудничестве с Партией Регионов. По его словам, реального сопротивления нынешнему киевскому режиму нет. В то же время, Копатько подчеркнул, что необходимо оказывать сопротивление.