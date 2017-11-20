Сын Караченцова рассказал о самочувствии отца

Москва, 20 ноября. Сын актера Николая Караченцова Андрей рассказал о самочувствии своего отца, который борется с онкологическим заболеванием.

В феврале этого года артист попал в ДТП. Серьезных травм он не получил, однако во время обследования врачи обнаружили у него онкологию. Сейчас все силы семьи Караченцова брошены на лечение болезни, сообщил сын актера. По его словам, несмотря на заболевание, артист со всеми общается, улыбается и «радуется каждому дню».

«Конечно, в этом огромная заслуга мамы – она отдала всю себя отцу, посвятила больному человеку. Поддерживает папу и огромная любовь зрителей. Отец по-прежнему интересуется всем происходящим вокруг, ходит с мамой на премьеры, ездит за границу», — рассказал Андрей Караченцов.

По его словам, актер открыл в Красноармейске школу искусств, однако на данный момент она не работает из-за того, что сооснователь проекта и соратник Караченцова каскадер Николай Астапов попал в аварию, пишут «Дни.ру».

Напомним, в октябре врачи обнаружили у Николая Караченцова еще одно небольшое образование в левом легком.