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Украина
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Общество
Сын Караченцова рассказал о самочувствии отца
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    Сын Караченцова рассказал о самочувствии отца

    22:05  20 Ноября 2017
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    Сын Караченцова рассказал о самочувствии отца

    Москва, 20 ноября. Сын актера Николая Караченцова Андрей рассказал о самочувствии своего отца, который борется с онкологическим заболеванием.

    В феврале этого года артист попал в ДТП. Серьезных травм он не получил, однако во время обследования врачи обнаружили у него онкологию. Сейчас все силы семьи Караченцова брошены на лечение болезни, сообщил сын актера. По его словам, несмотря на заболевание, артист со всеми общается, улыбается и «радуется каждому дню».

    «Конечно, в этом огромная заслуга мамы – она отдала всю себя отцу, посвятила больному человеку. Поддерживает папу и огромная любовь зрителей. Отец по-прежнему интересуется всем происходящим вокруг, ходит с мамой на премьеры, ездит за границу», — рассказал Андрей Караченцов.

    По его словам, актер открыл в Красноармейске школу искусств, однако на данный момент она не работает из-за того, что сооснователь проекта и соратник Караченцова каскадер Николай Астапов попал в аварию, пишут «Дни.ру».

    Напомним, в октябре врачи обнаружили у Николая Караченцова еще одно небольшое образование в левом легком.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #караченцов
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