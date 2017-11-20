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Политика
Меркель допустила проведение новых выборов в Бундестаг
Политика
Меркель допустила проведение новых выборов в Бундестаг
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    Меркель допустила проведение новых выборов в Бундестаг

    21:49  20 Ноября 2017
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    Меркель допустила проведение новых выборов в Бундестаг

    Берлин, 20 ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает правильной идею проведения новых выборов в Бундестаг. Она объяснила, что крайне скептически относится к идее формирования правительства меньшинства.

    Как объяснила канцлер, сформировать правящую коалицию оказалось сложнее, чем она считала.

    «После сегодняшних заявлений создается впечатление, что социал-демократы по-прежнему не готовы взять на себя ответственность, этот вопрос социал-демократы должны решить сами для себя. Я к переговорам, конечно, готова»,— приводит ее слова газета «Известия».

    Напомним, что в Германии с сентября не сформирована правящая коалиция. Предполагалось, что коалиция будет сформирована из блока Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), возглавляемого Меркель, а также Свободной демократической партии (СвДП) и «Зеленых». В ночь на понедельник СвДП объявила о своем выходе из коалиции. Причинами разногласий стали вопросы, касающиеся беженцев, экологии и реформирования ЕС.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #выборы #меркель #германия
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