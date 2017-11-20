Отдельная встреча Путина и Роухани в Сочи пока не запланирована – Ушаков

Сочи, 20 ноября. Отдельная встреча президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Хасана Роухани в Сочи в эту среду пока не запланирована, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он добавил, что не исключает возможность ее проведения.

Как отметил Ушаков, на данный момент запланированы только трехсторонние переговоры.

«Мы планируем только трехсторонние переговоры пока что, но не исключены и двухсторонние контакты, естественно. Лидеры же будут вместе в одном помещении», – прокомментировал Ушаков формат предстоящего саммита лидеров России, Ирана и Турции.

Напомним, что на трехсторонней встрече в Сочи 22 ноября Лидеры России, Ирана и Турции обсудят «всю сирийскую проблематику», как об этом заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.