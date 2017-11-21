Сирия новости 21 ноября 07.00: ИГ строит подземные укрепления в Дейр-эз-Зоре; в пригороде Дамаска продолжаются городские бои

Сирия, 21 ноября. САА возобновила наступление в Хаме; в пригороде Дамаска продолжаются городские бои между САА и вооруженной оппозицией; ВС Турции готовы начать операцию против курдов в Африне. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были обстреляны «Джейш аль-Ислам» в пригороде Дамаска.

«Исламское государство»: создает подземные укрытия в районе Салихии провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: готовят контрнаступления в Хаме.

ВС Турции: стягивают военную технику к сирийской границе.

Провинция Дамаск

Как сообщает источник в Twitter (@AEJKhalil), «Джебхат ан-Нусра»1 перебрасывает боеприпасы в пригород Дамаска Айн-Терму для атаки объектов правительственных войск в окрестностях населенного пункта Хараста, где в последнее время ситуация значительно обострилась.

В самой Харасте, продолжаются бои между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции. По информации Telegram-канала @Osama_Masre2011, боевики «Файлак аш-Шам» продолжают удерживать часть здания автобронетанкового управления, подвозя на свои позиции боеприпасы.

Кроме этого, как передает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), из района Харасты другая джихадистская группировка «Джейш аль-Ислам» дважды обстреляла позиции сирийской армии из минометных орудий.

Провинция Алеппо

По сообщениям ливанского информационного агентства Al-Masdar, Турция продолжает стягивать военную технику к сирийской границе в районе северо-западной части провинции. По неподтвержденной информации, турецкие войска готовы в ближайшее время начать широкомасштабную операцию по освобождению района города Африн от курдских вооруженных формирований.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, что население Африна на 50 процентов состоит из арабов, и поэтому эту территорию необходимо зачистить от курдских вооруженных формирований, после чего развернуть там наблюдательные пункты. Турецкий лидер объяснил это тем, что, если этого не будет сделано, «на смену одним террористам придут другие, и оккупация продолжится».

Провинция Дейр эз-Зор

Сумевшие выйти из Абу-Кемаля боевики «Исламского государства»1 перебрасывают свои силы в районы, где вероятнее всего будут проходить маршруты продвижения правительственных сил, сообщает источник в Twitter @Alkhabar_Agency.

Если верить информации из закрытых чатов сторонников ИГ1, боевики оборудуют систему подземных укрытий в районе населенного пункта Салихия, куда доставляет вооружение и боеприпасы. В частности, есть неподтвержденная информация о переброске крупнокалиберных пулеметов и мин. Кроме этого, ИГ не оставляет попыток пополнить свои ряды за счет привлечения новобранцев из числа местного населения. Для этого лидеры террористов создают пропагандистские группы.

Провинция Хама

По информации Telegram-канала @ Ebaa_Agency, ситуация на северо-востоке провинции вынуждает «Хайят Тахрир аш-Шам» перебросить в этот район тяжелое вооружение из Алеппо. Кроме этого, сообщается о переброске отрядов боевиков из населенных пунктов Жаржаназ и Синджар в район Рахаджана.

Также есть сведения (@SRNN2011) о присутствии противотанковых расчетов террористов, вооруженных ПТУР TOW американского производства, между населенными пунктами Ксур-эш-Шахтир и Умм-Мияль.

По данным источника в Telegram (@Alqalaam), боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляют оборонительные сооружения в районе Рахаджана. Отмечается, что террористы могут попытаться провести контратаки правительственных войск в направлении Рахаджана, Эш-Шакусии и, чтобы вернуть ранее оставленные позиции, Ксур-эш-Шахтир.

Провинция Эль-Кунейтра

Источник в Twitter (@alhashd_Media) сообщает, что в ближайшее время может начаться повторное наступление вооруженных группировок, поддерживаемых Израилем, на позиции сирийской армии в приграничном городе Хадер. Вероятным направлениями называются города Аль-Хашаб, Нава и Шейх-Мискин. Отмечается, что кроме вытеснения САА из Хадера, боевики могут также попытаться блокировать трассу Дамаск — Даръа, чтобы создать условия для наступления на столицу Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.