Сирия итоги за сутки на 21 ноября 06.00: ВКС РФ уничтожили десятки боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, боевики продолжают обстрел Дамаска

Сирия, 21 ноября. САА при поддержке ВКС РФ уничтожила десятки террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в Хаме, боевики продолжают обстрел Дамаска, в Алеппо развивается конфликт между SDF и протурецкими группировками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Хаме, бомбят «Ан-Нусру» на юге Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Хаме.

«Исламское государство»: организовало взрыв в Даръа, контратакует САА в районе Абу Кемаля.

«Тахрир аш-Шам»: несет значительные потери в Хаме, терроризирует мирное население Идлиба.

«Файлак ар-Рахман»: потеряла командира в Восточной Гуте.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с САА в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): обстреливает позиции SDF в Алеппо, ведет бои с ИГ1 в Даръа.

Курды: ведут обстрел позиций ССА в Алеппо, напали на турецкий КПП в Идлибе.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута в течение дня продолжалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Об этом сообщал военный источник в Twitter (@Montaserabozaid). По данным Telegram-канала (@hosienmortadapressnew), при столкновениях в Харасте был уничтожен один из полевых командиров «Файлак ар-Рахман». Smart News Agency передавало, что артиллерия правительственных войск вела обстрел зон дислокации незаконных вооруженных формирований в районе Харасты, Мадиры и Арбина. Также артиллерия САА нанесла удары по укрепрайонам боевиков в окрестностях Кафр Батны. Об этом писал местный Twitter-канал (@Montaserabozaid). По данным военного источника в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), с воздуха армию САР поддерживают сирийские ВВС.

Сирийская столица вновь оказалась под минометным огнем боевиков антиправительственных группировок. По данным информационного агентства Damascus Now, опубликованным в Twitter (@now_damascus) под огнем радикалов погиб один мирный житель Дамаска.

Военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) писал, что Сирийская арабская армия (САА) взяла под контроль две стратегические высоты к юго-западу от поселения Кафр Хур.

ВВС Израиля нанесли ряд ударов по городу Бейт Наим. Об этом писало на своем сайте информационное агентство Smart News Agency.

Провинция Алеппо

В провинции Алеппо фиксировались перестрелки между турецкой армией и подконтрольными Анкаре боевиками с одной стороны, и курдскими отрядами ополчения – с другой. Местный источник в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV) писал, что бойцы YPG вели обстрел позиций Сирийской свободной армии (ССА) в районе поселения Дарат Изза на западе провинции Алеппо. Позже источник сообщил в Twitter (@smaanaskar), что Сирийская свободная армия (ССА) обстреляла позиции Демократических сил Сирии (SDF) в деревне Басофан к югу от курдского города Африн.

Almanar News передавало заявление командования SDF, что около 150 боевиков ССА перешли на сторону курдов. Также информационное агентство писало, что в городе Азаз ССА арестовала нескольких боевиков, пытавшихся заминировать автомобиль одного из командиров антиправительственного формирования.

В городе Аль-Баб прогремел взрыв, сообщало Almanar News. По данным информационного агентства, в результате инцидента было ранено несколько боевиков «свободной армии». Позже стало известно, что при взрыве пострадали также и мирные жители поселения. Источник в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV) писал, что погиб ребенок.

ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС нанесли удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях деревни Ас-Сеяла на юге провинции Алеппо. Об этом сообщил военный источник в социальной сети Twitter (@AEJKhalil).

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства»1 заявляли о нападении на расположения Сирийской арабской армии (САА) к северу и западу от Абу Кемаля. Информацию о контратаке ИГИЛ1 разместил один из источников в Twitter (@for_elf11nony). По данным автора публикации, САА отбила нападение ИГИЛовцев.

Напомним, армия Башара Асада при поддержке иранских и ливанских ополченцев-шиитов полностью зачистила от ИГИЛ город Абу Кемаль, расположенный на сирийско-иракской границе. Сейчас проправительственные войска выявляют спящие ячейки ИГ в окрестностях населенного пункта. Кроме того, сообщалось, что поселение Вади Али на восточном побережье Евфрата перешло под контроль САА.

Солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили и взяли под свой контроль тоннели «Исламского государства» общей длиной более 1 километра. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1), подземные ходы ИГИЛ были найдены в районе населенных пунктов Сальхия и Тишрин к югу от стратегического города Меядин.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа отмечались столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и боевиками группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». По данным информационного агентства Almanar News, в эпицентре противостояния между «свободной армией» и радикальными исламистами находились районы Адван и Аль-Бакар. Ранее бои между ССА и ИГИЛ разворачивались в окрестностях населенных пунктов Джиллен и Хейт. Накануне террористы «Джейш Халид Ибн аль-Валид» организовали взрыв в районе Аль-Андалуси города Нава. По данным местных источников, мирные жители не пострадали в результате инцидента.

Провинция Идлиб

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) напали на контрольно-пропускной пункт турецкой армии, передавал один из источников в социальной сети Twitter (@SkyNewsArabia_B). В это же время военный Twitter-канал (@milliyet) сообщал, что в столкновении между ВС Турции и Рабочей партией Курдистана (РПК) в районе турецкого города Хатай, расположенного недалеко от турецко-сирийской границы, было убито два бойца курдского ополчения.

Военный источник передавал на своей странице в Twitter (@banyomia32), что в окрестностях деревни Аль-Фуа в пригороде Идлиба был убит командир группировки «Ахрар аш-Шам» Тауфик аль-Хабш.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продвинулась еще дальше на востоке провинции Хама. Almanar News сообщало, что радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» попытались контратаковать позиции правительственных сил на фронте деревни Аль-Шакусия. По данным информационного агентства, в результате столкновения САА при поддержке российской авиации ликвидировала несколько десятков боевиков «Джебхат ан-Нусры». Также контратаке со стороны «Ан-Нусры» подверглись расположения САА в освобожденной накануне деревне Шухейтар. Военный источник в социальной сети Twitter (@watanisy) писал, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ отбила нападение радикальных исламистов.

Также столкновения между «Тахрир аш-Шам» и правительственными войсками наблюдались в районе поселения Аль-Мустариха. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@ AEJKhalil), с воздуха сирийскую армию поддерживали ВКС РФ. Smart News Agency передавало, что российская авиация нанесла удары по укрепрайонам «Ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Рахаджан.

Неизвестные боевики открыли огонь по населенному пункту Аш-Шариа в северо-западной части региона. Информационное агентство Almanar News писало, что в результате обстрела боевиков погиб мирный житель поселения, еще один человек получил ранения.

На юге провинции Хама были зафиксированы бои между Сирийской арабской армией (САА) и «Ахрар аш-Шам». Smart News Agency передавало, что правительственные войска вели артиллерийский обстрел позиций группировки в районе города Харб Нафса.

Ирак

Верховный суд Ирака вынес постановление, в соответствии с которым референдум о независимости Курдистана, прошедший 25 сентября признан неконституционным и его результаты отменены. Об этом писал в своем микроблоге в Twitter (@ sayed_ridha) один из местных источников.

Бойцы отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили в районе Аль-Кесума к северу от горы Хамрин десятки тел мирных жителей, казненных террористами «Исламского государства». Об этом сообщало информационное агентство Alsumaria News.

На западе Багдада произошел взрыв. Самодельное взрывное устройство было заложено террористами «Исламского государства» рядом с магазином строительных материалов. При детонации СВУ рядом находилось четыре мирных жителя иракской столицы, они получили тяжелые ранения. О происшествии писало информационное агентство Iraqi News.

Информагентство Alsumaria News передавало, что 460 семей мирных жителей вернулись в свои дома в деревне Аль-Табж провинции Дияла.

Солдаты армии Ирака и бойцы народного ополчения окружили район Аль-Мтебижа на границе провинций Дияла и Салах эд-Дин. По данным Alsumaria News, на этом участке находится цех «Исламского государства» по производству взрывчатки.

В недавно освобожденном от «Исламского государства» городе Рава прошли обыски. Правительственные войска выявляют ячейки террористической организации. По данным информационного агентства Alsumaria News, солдаты армии Ирака совместно с бойцами «Хашд аш-Шааби» арестовали на территории поселения и в его окрестностях 15 человек, связанных с ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)