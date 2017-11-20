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Путин: ГПВ должна гарантировать эффективную нейтрализацию внешней угрозы
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    Путин: ГПВ должна гарантировать эффективную нейтрализацию внешней угрозы

    22:00  20 Ноября 2017
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    Путин: ГПВ должна гарантировать эффективную нейтрализацию внешней угрозы

    Москва, 20 ноября. Госпрограмма вооружений (ГПВ) должна обеспечивать стратегическое сдерживание и эффективную нейтрализацию внешней угрозы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии 10-й серии совещаний с главнокомандующими войск РФ и представителями российской оборонной промышленности.

    Глава государства отметил необходимость тщательно выверять все планы при формировании новой ГПВ.

    «Если мы хотим быть впереди, если мы хотим побеждать, мы должны быть лучше», — заявил российский лидер.

    Путин также призвал уделить особое внимание синхронизации строительства военной инфраструктуры и поставок военной техники, чтобы обеспечить надлежащее хранение и использование последней. Кроме того, президент поручил уделять внимание размещению и обучению личного состава, которое будет эксплуатировать военную технику.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #вооружение #гпв
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