Путин: ГПВ должна гарантировать эффективную нейтрализацию внешней угрозы

Москва, 20 ноября. Госпрограмма вооружений (ГПВ) должна обеспечивать стратегическое сдерживание и эффективную нейтрализацию внешней угрозы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии 10-й серии совещаний с главнокомандующими войск РФ и представителями российской оборонной промышленности.

Глава государства отметил необходимость тщательно выверять все планы при формировании новой ГПВ.

«Если мы хотим быть впереди, если мы хотим побеждать, мы должны быть лучше», — заявил российский лидер.

Путин также призвал уделить особое внимание синхронизации строительства военной инфраструктуры и поставок военной техники, чтобы обеспечить надлежащее хранение и использование последней. Кроме того, президент поручил уделять внимание размещению и обучению личного состава, которое будет эксплуатировать военную технику.