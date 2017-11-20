Жителей Турции потрясла гибель посла Карлова — вдова российского дипломата

Москва, 20 ноября. Жителей Турции потрясла гибель посла Российской Федерации в Анкаре Андрея Карлова. Об этом журналистам рассказала вдова убитого российского дипломата Марина Карлова.

По словам женщины, сразу после гибели мужа ее экстренно вывезли из Турции. В результате вдова смогла вернуться и попрощаться с друзьями и знакомыми только через две недели после инцидента.

«Когда мы с сестрой приходили с коробками конфет и говорили: «Вот, на память» — они все плакали, обнимали, некоторые даже руки целовали, и все просили прощения. Их тоже потрясла эта трагедия. Мы очень тепло попрощались со всеми. Для меня это было важно», — цитирует слова Карловой RT.

Напомним, в феврале 2017 года в Москве прошла церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь Андрея Карлова, которого убил Мевлют Мерт Алтынташ.