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Жителей Турции потрясла гибель посла Карлова — вдова российского дипломата
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    Жителей Турции потрясла гибель посла Карлова — вдова российского дипломата

    21:48  20 Ноября 2017
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    Жителей Турции потрясла гибель посла Карлова — вдова российского дипломата

    Москва, 20 ноября. Жителей Турции потрясла гибель посла Российской Федерации в Анкаре Андрея Карлова. Об этом журналистам рассказала вдова убитого российского дипломата Марина Карлова.

    По словам женщины, сразу после гибели мужа ее экстренно вывезли из Турции. В результате вдова смогла вернуться и попрощаться с друзьями и знакомыми только через две недели после инцидента.

    «Когда мы с сестрой приходили с коробками конфет и говорили: «Вот, на память» — они все плакали, обнимали, некоторые даже руки целовали, и все просили прощения. Их тоже потрясла эта трагедия. Мы очень тепло попрощались со всеми. Для меня это было важно», — цитирует слова Карловой RT.

    Напомним, в феврале 2017 года в Москве прошла церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь Андрея Карлова, которого убил Мевлют Мерт Алтынташ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #турция #карлов
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