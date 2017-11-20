Взрыв произошел на фабрике в штате Нью-Йорк, 75 человек пострадали

Нью-Виндзор, 20 ноября. Число пострадавших от взрывов на косметической фабрике Verla International, расположенной в американском штате Нью-Йорк, выросло до 75 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным издания, в ликвидации возгорания участвовали пожарные расчеты со всего округа.

«По тревоги были подняты пожарные со всего округа. В результате инцидента пострадали до 75 человек», – сообщает местное издание.

Местным жителям было рекомендовано держать окна закрытыми, так как дым от пожара может содержать токсичные вещества.

Как сообщается, предприятие Verla International расположено в городе Нью-Виндзор. Основной выпускаемой продукцией являются лаки для ногтей, лосьоны, духи и другая косметическая продукция.