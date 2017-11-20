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Взрыв произошел на фабрике в штате Нью-Йорк, 75 человек пострадали
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    Взрыв произошел на фабрике в штате Нью-Йорк, 75 человек пострадали

    21:14  20 Ноября 2017
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    Взрыв произошел на фабрике в штате Нью-Йорк, 75 человек пострадали

    Нью-Виндзор, 20 ноября. Число пострадавших от взрывов на косметической фабрике Verla International, расположенной в американском штате Нью-Йорк, выросло до 75 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

    По данным издания, в ликвидации возгорания участвовали пожарные расчеты со всего округа.

    «По тревоги были подняты пожарные со всего округа. В результате инцидента пострадали до 75 человек», – сообщает местное издание.

    Местным жителям было рекомендовано держать окна закрытыми, так как дым от пожара может содержать токсичные вещества.

    Как сообщается, предприятие Verla International расположено в городе Нью-Виндзор. Основной выпускаемой продукцией являются лаки для ногтей, лосьоны, духи и другая косметическая продукция.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #взрыв #нью-йорк #фабрика
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