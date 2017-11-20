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Администрация Алеппо и Центр по примирению устроили детям спортивный праздник
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    Администрация Алеппо и Центр по примирению устроили детям спортивный праздник

    21:33  20 Ноября 2017
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    Администрация Алеппо и Центр по примирению устроили детям спортивный праздник

    Хмеймим, 20 ноября. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии вместе с администрацией города Алеппо устроил спортивный праздник для учащихся школы «Абде-Алькадер-Асвад». Об этом сообщили в Центре по примирению.

    Мероприятие прошло под девизом «Спорт – путь к миру». После его окончания дети получили от российских офицеров подарочные наборы со школьными принадлежностями.

    Как отметил глава Центра по примирению генерал-лейтенант Сергей Кураленко, мероприятие в школах Алеппо стало уже третьим, помогающим детям «забыть пережитый ужас боевых действий, а жителям Алеппо — ощутить необратимость развития мирного процесса в Сирии».

    Безопасность праздника обеспечивали сотрудники военной полиции РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #алеппо
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