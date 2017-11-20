Сирия новости 20 ноября 22.30: боевики продолжают обстрел Дамаска, в Дейр-эз-Зоре найден тоннель ИГ длиной в 1 километр

Сирия, 20 ноября. Боевики продолжают вести обстрел Дамаска, в Дейр-эз-Зоре найден тоннель ИГ1 длиной в 1 километр, 15 террористов ИГ арестовано в окрестностях Равы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, обнаружили тоннель ИГ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»: контратаковало САА в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась нападению в Идлибе.

«Ахрар аш-Шам»: потеряла командира в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет обстрел позиций SDF в Алеппо.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) наносит ракетные удары по укрепрайонам боевиков вооруженной оппозиции в окрестностях населенных пунктов Кафр Батна и Хараста Восточной Гуты. Об этом сообщает местный Twitter-канал (@Montaserabozaid). По данным военного источника в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), с воздуха армию САР поддерживают сирийские ВВС.

Информационное агентство Damascus Now пишет на своей странице в Twitter (@now_damascus), что боевики радикальных формирований обстреляли районы Дувелиа и Жарамана в городе Дамаск.

Провинция Алеппо

Местный источник сообщает в Twitter (@smaanaskar), что Сирийская свободная армия (ССА) ведет обстрел позиций Демократических сил Сирии (SDF) в деревне Басофан к югу от курдского города Африн. Ранее перестрелки между «свободной армией» и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) отмечались в районе поселения Дарат Изза на западе провинции Алеппо.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжают наносить удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях деревни Ас-Сеяла на юге провинции Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили и взяли под свой контроль тоннели «Исламского государства»1 общей длиной более 1 километра. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1), подземные ходы ИГИЛ1 были найдены в районе населенных пунктов Сальхия и Тишрин к югу от стратегического города Меядин.

Ранее сообщалось, что террористы ИГИЛ предпринимают попытки контратаковать сирийскую армию в окрестностях недавно полностью зачищенного Абу Кемаля. САА при поддержке союзников отбивает нападения радикальных исламистов.

Провинция Идлиб

Военный источник передает на своей странице в Twitter (@banyomia32), что в окрестностях деревни Аль-Фуа в пригороде Идлиба был убит командир группировки «Ахрар аш-Шам» Тауфик аль-Хабш.

Ранее сообщалось, что террористы «Джебхат ан-Нусры» подверглись нападению со стороны неизвестных боевиков на трассе Кафр Набель – Хазарин. Военные источники пишут, что в результате атаки несколько радикальных исламистов «Ан-Нусры» было нейтрализовано. Напомним, коалиция «Тахрир аш-Шам» контролирует большое количество поселений провинции Идлиб. Боевики ведут бои с другими группировками, действующими на территории региона, а также противостоят мирным жителям.

Ирак

В недавно освобожденном от «Исламского государства» городе Рава проходят обыски. Правительственные войска выявляют ячейки террористической организации. По данным информационного агентства Alsumaria News, солдаты армии Ирака совместно с бойцами «Хашд аш-Шааби» арестовали на территории поселения и в его окрестностях 15 человек, связанных с ИГИЛ.

Солдаты армии Ирака и бойцы народного ополчения окружили район Аль-Мтебижа на границе провинций Дияла и Салах эд-Дин. По данным Alsumaria News, на этом участке находится цех «Исламского государства» по производству взрывчатки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)