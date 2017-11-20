Сирия: РФ обеспечила безопасность прохождения гумконвоев в провинции Дейр-эз-Зор и Дамаск

Хмеймим, 20 ноября. Российский Центр по примирению враждующих сторон и сирийские силовики обеспечили безопасность двух гумконвоев в провинцию Дейр-эз-Зор и одного — в провинцию Дамаск. Об этом сообщил глава Центра генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

В населенный пункт Джейруд в районе Восточный Каламун был доставлен совместный гумконвой Международного Комитета Красного Креста (МККК) и Сирийского арабского Красного Полумесяца, состоящий из 26 грузовиков. Жители Джейруда получили продуктовые наборы, средства для очистки воды и предметы первой необходимости общим весом 156 тонн.

Жители Дейр-эз-зора получили 72 тонны продуктов и медикаментов, а жители Аль-Букемаля в провинции Дейр-эз-Зор — 56 тонн гумпомощи.