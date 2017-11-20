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Кеннеди обсуждал возможность провокации для развязывания войны с СССР — The Daily Caller
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    Кеннеди обсуждал возможность провокации для развязывания войны с СССР — The Daily Caller

    21:54  20 Ноября 2017
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    Братья Кеннеди обсуждали план по развязыванию войны с СССР

    Вашингтон, 20 ноября. В 1962 году американская сторона рассматривала возможность организации провокации против СССР для последующего развязывания войны. Об этом говорится в опубликованных документах по делу об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Америки Джона Кеннеди.

    Согласно предварительным данным, 22 марта 1962 года состоялось заседание, в котором приняли участие Джон Кеннеди, его брат и генеральный прокурор Роберт Кеннеди, госсекретарь Дин Раск, директор ЦРУ Джон Маккоун, помощник президента по нацбезопасности Макджордж Банди, а также председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Лайман Лемнитцер.

    Как передает «Ридус», в рамках встречи политики обсуждали инициативу генпрокурора, который предложил закупить советские самолеты или создать их копии для организации атаки на одну из американских или союзнических баз.

    «Такие самолеты могут использоваться для провокации, создать имитацию воздушной атаки вражескими (советскими) самолетами, начать внезапное нападение на вражеские объекты или провокационную операцию… что станет предлогом для интервенции США», — сообщает The Daily Caller.

    Напомним, в первой половине ноября Национальный архив Соединенных Штатов опубликовал более 13 тысяч документов по делу об убийстве президента Джона Кеннеди.

    Автор: Алексей Громов
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